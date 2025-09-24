per il difensore riferite alla finale di Champions League persa. Il difensore Francesco Acerbi, leader dello spogliatoio dell’ Inter, ha parlato a Sky Sport del nuovo corso con Cristian Chivu dopo la finale di Champions League persa contro il PSG lo scorso anno. Acerbi ha sottolineato come la squadra abbia avuto tempo per metabolizzare lo shock e sia pronta a ripartire con entusiasmo. Il tecnico rumeno, con esperienza in gruppi vincenti, ha portato intensità e nuove idee negli allenamenti, dimostrando di comprendere il valore della vittoria e della sconfitta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Acerbi tuona e manda un chiaro messaggio di svolta all’Inter: parole da leader