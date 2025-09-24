Acerbi | No all’Italia? Spalletti ha detto cose non belle mi sono sentito usato! Sul ritorno…

Le parole di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, su quanto accaduto con l’Italia con l’ex ct Spalletti. Tutti i dettagli in merito. In collegamento con Sky Sport, Francesco Acerbi ha presentato la sua autobiografia “Io, guerriero”, un titolo che ben descrive la carriera di un calciatore che ha saputo rialzarsi da sfide personali e sportive complesse. Il difensore dell’ Inter, oggi 37enne, ha colto l’occasione per tornare sul tema Nazionale, spiegando le ragioni del suo addio al gruppo azzurro durante la gestione Luciano Spalletti. “Con Spalletti non mi aspettavo nulla, ma non volevo essere usato”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi: «No all’Italia? Spalletti ha detto cose non belle, mi sono sentito usato! Sul ritorno…»

