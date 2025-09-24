Acea educazione idrica | premio nazionale all’istituto La Salle di Benevento
Gli alunni dell’Istituto Secondario di primo grado ‘La Salle’ sono risultati vincitori del premio nazionale scuole medie, messo in palio da Acea a conclusione del percorso formativo di educazione idrica nato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’evento finale, presentato al circolo nautico di Torre del Greco, coinvolge le scuole primarie e secondarie di primo grado con l’obiettivo di formare le nuove generazioni alla tutela della risorsa idrica e all’uso responsabile dell’acqua. Per l’anno scolastico 20242025 anche Gori, come società del Gruppo Acea, ha aderito al progetto nazionale ‘Acea Scuola – Educazione Idrica’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: acea - educazione
Oggi si torna tra i banchi di #SCUOLA! ? Anche quest'anno Acea è lieta di proporre iniziative di #EDUCAZIONEAMBIENTALE ? attraverso #laboratori in #presenza. Invitiamo insegnanti e studenti a consultare la nostra guida alle proposte didattiche e ad is - facebook.com Vai su Facebook
Educazione idrica: il progetto Acea Scuola 24/25; Acea, riceve oltre 36 milioni di euro per la qualità tecnica del servizio idrico; Acea premia corto sull’acqua ‘Ocean cleaner’ del regista Davide Salucci.
Gori e Acea, alunni a scuola di educazione idrica - Alunni a scuola di educazione idrica: accade a Sarno, in provincia di Salerno dove, questa mattina le classi terza, quarta, quinta elementare e prima media dell'Istituto Comprensivo Ponte - Lo riporta ansa.it