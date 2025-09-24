Acea educazione idrica | premio nazionale all’istituto La Salle di Benevento

Gli alunni dell’Istituto Secondario di primo grado ‘La Salle’ sono risultati vincitori del premio nazionale scuole medie, messo in palio da Acea a conclusione del percorso formativo di educazione idrica nato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’evento finale, presentato al circolo nautico di Torre del Greco, coinvolge le scuole primarie e secondarie di primo grado con l’obiettivo di formare le nuove generazioni alla tutela della risorsa idrica e all’uso responsabile dell’acqua. Per l’anno scolastico 20242025 anche Gori, come società del Gruppo Acea, ha aderito al progetto nazionale ‘Acea Scuola – Educazione Idrica’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it