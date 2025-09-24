accusato di stalking dal fratello il giudice assolve un 46enne

Stalking tra fratelli: un uomo di 46 anni, residente ad Albinea, è stato assolto ‘perché il fatto non sussiste’. Il pubblico ministero aveva chiesto per l’uomo quindici mesi. Ieri, in tribunale a Reggio, il giudice Luigi Tirone ha dunque assolto l’imputato. Finisce quindi con un nulla di fatto il processo tra due fratelli, il 46enne imputato e un 31enne residente a Quattro Castella. Il 46enne è stato difeso dagli avvocati Liborio Cataliotti e Costantino Diana. I due fratelli operavano entrambi in un’azienda famigliare del comune di Albinea. L’imputato era accusato di stalking perché con "azioni reiterate minacciava e molestava il fratello, dipendente presso la propria azienda, di guisa da cagionargli un perdurante e grave stato d’ansia e di paura con un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico tale da costringerlo a rivolgersi alle cure di uno specialista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

