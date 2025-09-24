Accusato di stalking dal fratello Il giudice assolve un 46enne
Stalking tra fratelli: un uomo di 46 anni, residente ad Albinea, è stato assolto ‘perché il fatto non sussiste’. Il pubblico ministero aveva chiesto per l’uomo quindici mesi. Ieri, in tribunale a Reggio, il giudice Luigi Tirone ha dunque assolto l’imputato. Finisce quindi con un nulla di fatto il processo tra due fratelli, il 46enne imputato e un 31enne residente a Quattro Castella. Il 46enne è stato difeso dagli avvocati Liborio Cataliotti e Costantino Diana. I due fratelli operavano entrambi in un’azienda famigliare del comune di Albinea. L’imputato era accusato di stalking perché con "azioni reiterate minacciava e molestava il fratello, dipendente presso la propria azienda, di guisa da cagionargli un perdurante e grave stato d’ansia e di paura con un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico tale da costringerlo a rivolgersi alle cure di uno specialista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: accusato - stalking
Avances e minacce alla cassiera. Finisce accusato di stalking
Accusato di abusi su ragazzine minorenni e stalking contro l’ex moglie, la Procura chiede 10 anni di carcere
Avellino, 49enne accusato di lesioni aggravate e stalking: fissato l'interrogatorio di garanzia
È stato rinviato a giudizio e dunque ora dovrà affrontare il processo, un 78enne di Riolo Terme, accusato di stalking nei confronti di una 34enne originaria di Faenza, poi trasferitasi con il fidanzato nella cittadina termale. L’uomo è anche accusato di imbrattam - facebook.com Vai su Facebook
Ricercato l'uomo accusato di stalking evaso dai domiciliari dopo aver tagliato il braccialetto elettronico. Rafforzata la protezione per l'ex compagna. ? https://rainews.it/tgr/marche - X Vai su X
Accusato di stalking dal fratello. Il giudice assolve un 46enne; Alessandro Basciano, nuovo braccialetto elettronico. Le novità del caso Sophie Codegoni; Cesara Buonamici vittima di stalking, la risposta del fratello dopo le accuse della giornalista e del cognato.
Milano: deejay Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico - Nuovo braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, il deejay accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta al Grande Fratello Vip. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico - Nuovo braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, il deejay accusato di stalking nei confronti dell’ ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta al Grande Fratello Vip. padovanews.it scrive