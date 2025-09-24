Accordo Unicef Italia e Anm per aiutare i bambini di Gaza

(Adnkronos) – È stato firmato a Roma, nell’aula Giallombardo in Corte di Cassazione, un accordo di collaborazione, della durata di 3 anni, tra l’Unicef Italia e l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) per adottare azioni concrete in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, iniziando con una campagna di raccolta fondi a favore dei bambini di Gaza. Alla firma erano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: accordo - unicef

Enti locali e diritti dell’infanzia, nuovo accordo Unicef-Anci

UNICEF e Italian Export Forum firmano accordo di collaborazione

UNICEF Italia e Nuova Fiera del Levante Srl firmano accordo di collaborazione

UNICEF Italia (@UNICEF_Italia) - X Vai su X

Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” il programma UNICEF e Ministero dell'Istruzione e del Merito che accompagna in un percorso di scoperta e pratica quotidiana dei diritti, promuovendo il rispetto degli altri e l’impegno per la comunità - facebook.com Vai su Facebook

Accordo Unicef Italia e Anm per aiutare i bambini di Gaza; Calabria, Ferrara (Unindustria): Crescita debole e fragile, ecco nostro Manifesto a candidati Regionali; Trovati in possesso di hashish e cocaina, arrestati 38enne e 40enne.

UNICEF Italia e ANM firmano Accordo di collaborazione - È stato firmato a Roma, presso l’aula Giallombardo in Corte di cassazione, un accordo di collaborazione, della durata di 3 anni, tra l’UNICEF Italia e l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) per ... Segnala msn.com

Diritti infanzia, Unicef e Anm firmano accordo di collaborazione - L'Unicef Italia e l'Associazione Nazionale Magistrati hanno firmato a Roma, nell'aula Giallombardo in Corte di Cassazione, un accordo di collaborazione, della durata di 3 anni, per adottare azioni con ... Si legge su msn.com