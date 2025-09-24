Acconto Tari scadenza alle porte | ecco come e dove pagare

Udinetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca poco alla scadenza per il pagamento dell’acconto TARI. I cittadini di Udine hanno tempo fino a martedì 30 settembre 2025 per mettersi in regola: gli avvisi inviati dal Comune già a partire da agosto contengono il modello PagoPa, ma resta disponibile anche l’alternativa con il modello F24. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: acconto - tari

Tari 2025, scade la prima rata di acconto: come pagarla online

Acconto Tari, scadenza alle porte: ecco come e dove pagare; TARI 2025 - Tassa sui rifiuti; Tari, in arrivo la rata di acconto a Vimodrone.

Acconto Tari, ecco le scadenze e come pagare - Il Comune di Fiorano fa sapere che nei prossimi giorni verrà recapitato, attraverso il servizio postale, l’avviso di pagamento dell’acconto della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2023. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Comune, cambiano le scadenze per l'acconto Tari del 2024 - Su proposta dell'assessore al Bilancio, Pierpaolo Baretta, la Giunta ha approvato la delibera per la riformulazione delle scadenze per l'acconto Tari del 2024. Si legge su napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Acconto Tari Scadenza Porte