Acconto Tari scadenza alle porte | ecco come e dove pagare
Manca poco alla scadenza per il pagamento dell’acconto TARI. I cittadini di Udine hanno tempo fino a martedì 30 settembre 2025 per mettersi in regola: gli avvisi inviati dal Comune già a partire da agosto contengono il modello PagoPa, ma resta disponibile anche l’alternativa con il modello F24. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: acconto - tari
Tari 2025, scade la prima rata di acconto: come pagarla online
QUANDO VA PAGATA LA TARI? Ecco le scadenze per il versamento della TARI (diretta a coprire i costi del servizio rifiuti come spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti, raccolta differenziata, trattamento e smaltimento dei rifiuti e cos - facebook.com Vai su Facebook
Acconto Tari, scadenza alle porte: ecco come e dove pagare; TARI 2025 - Tassa sui rifiuti; Tari, in arrivo la rata di acconto a Vimodrone.
Acconto Tari, ecco le scadenze e come pagare - Il Comune di Fiorano fa sapere che nei prossimi giorni verrà recapitato, attraverso il servizio postale, l’avviso di pagamento dell’acconto della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2023. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Comune, cambiano le scadenze per l'acconto Tari del 2024 - Su proposta dell'assessore al Bilancio, Pierpaolo Baretta, la Giunta ha approvato la delibera per la riformulazione delle scadenze per l'acconto Tari del 2024. Si legge su napoli.repubblica.it