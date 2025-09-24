Accoltellato in pieno centro | corsa in ospedale

Napolitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 42enne originario del Kirghizistan si è presentato all’ospedale Annunziata con ferite d’arma da taglio. Arrivati i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto, dai primi accertamenti pare che l’uomo poco prima, mentre si trovava in zona Porta Capuana nei pressi di un bar non meglio indicato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accoltellato - pieno

Maddaloni, apprezzamenti a una ragazza: 17enne accoltellato in pieno centro

La rissa per un telefono rubato. Accoltellato in pieno giorno

Accoltellato in pieno centro, ferito trasferito d'urgenza in ospedale

Accoltellato in pieno centro: corsa in ospedale; Milano, accoltellato un ragazzo e il suo cane: l’animale è morto dopo una disperata corsa in taxi; Melegnano: tassista accoltellato da due clienti.

Viareggio, rissa in pieno centro: accoltellato un minorenne - Viareggio (Lucca), 4 settembre 2025 – Una rissa che ha coinvolto una ventina di giovanissimi a Viareggio ( Lucca) ha avuto come conseguenza il ferimento con un coltello di un minorenne, italiano, poi ... Si legge su lanazione.it

Quarantacinquenne accoltellato a un braccio in centro a Lodi - Un 45enne è stato accoltellato, intorno alle 19 di stasera, a ridosso del centro storico di Lodi, in via Defendente Lodi. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato Pieno Centro Corsa