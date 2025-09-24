Abusi su minorenni allenatore di pesistica condannato a 5 anni di reclusione

Versilia, 24 settembre 2025 – Condannato a 5 anni per “atti sessuali con minorenni”. Ieri la sentenza del Tribunale di Lucca contro l’istruttore di pesistica versiliese. Gli avvocati difensori Enrico Carboni ed Elena Picchetti non commentano per la delicatezza del tema. Il pubblico ministero, Alberto Dello Iacono, aveva chiesto 4 anni e 8 mesi di pena detentiva a fronte di un’arringa molto dettagliata, che ha puntato sul vissuto di abusi del condannato, per una pena comminabile che va da 6 a 12 anni. Veniamo alla vicenda che sconvolse letteralmente le comunità locali. La denuncia scattò oltre tre anni fa contro l’allenatore, che lavorava in una palestra molto frequentata da ragazzi minorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abusi su minorenni, allenatore di pesistica condannato a 5 anni di reclusione

