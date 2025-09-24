Abusi sprechi e mascherine pericolose in piena pandemia | la Commissione Covid inchioda Conte e Speranza

“Abbiamo atti, documenti e dichiarazioni testimoniali che ci confermano che” nel 2020, durante la pandemia da Coronavirus, “sono state importate in Italia, da parte della struttura per l’emergenza coronavirus, allora guidata da Domenico Arcuri, mascherine con marchio CE contraffatto, pericolose per la salute e pagate il triplo del prezzo medio dell’epoca. Ed è emerso che il governo Conte sapeva”. Denuncia durissima quella di Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid, nel corso della conferenza stampa a Montecitorio. La deputata di Fratelli d’Italia denuncia che “ da tutti questi fatti gravi emergono responsabilità penali, erariali e politiche che Fratelli d’Italia denuncia, su cui FdI ha già depositato una interrogazione parlamentare, su cui Conte e Speranza dovranno riferire agli italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

