Abusata dal sarto, tante contraddizioni.

Durante l’ udienza preliminare di ieri ha ripercorso i momenti di quanto le sarebbe accaduto il 23 maggio 2024, all’interno di una sartoria di Fusignano, tra diverse contraddizioni. Una vicenda che vede due versioni molto diverse: quella della donna, una 27enne di origine straniera secondo la quale il titolare della sartoria, un 56enne anche lui di origine straniera, avrebbe approfittato di lei palpeggiandola da dietro mentre si provava un vestito, e quella del sarto, che si sarebbe trovato davanti la ragazza seminuda uscita dal camerino, che gli chiedeva di tirarle su la zip. La stessa ragazza che nei giorni precedenti aveva cercato lavoro nel laboratorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

