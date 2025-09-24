Il Presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha espresso soddisfazione per l’annuncio del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Belgio, Lussemburgo, Monaco, Malta e Andorra. Secondo Abbas, si tratta di un passo storico che “riconosce il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, alla libertà e all’indipendenza” e che potrà aprire la strada “all’attuazione della soluzione dei due Stati, consentendo allo Stato di Palestina di convivere fianco a fianco con lo Stato di Israele in sicurezza, pace e buon vicinato”. Il leader palestinese ha inoltre ribadito le priorità politiche e umanitarie della sua agenda: il cessate il fuoco immediato, l’invio di aiuti alla popolazione, il rilascio di tutti gli ostaggi e dei prigionieri, il completo ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza, l’assunzione piena delle responsabilità da parte dello Stato di Palestina, l’avvio della ricostruzione e la fine delle attività di insediamento e del “terrorismo dei coloni”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Abu Mazen accoglie il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di cinque Paesi europei