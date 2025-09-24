Abruzzo Insieme sulla nuova programmazione della sanità | Un diktat per le Asl e l' ammissione del fallimento
“Altro che programmazione e rilancio: la giunta Marsilio impone alle quattro Asl abruzzesi un diktat di 65 pagine, con il quale ordina ai direttori generali di predisporre, entro appena 7 giorni, un piano di rientro lacrime e sangue per risanare una sanità ormai al collasso. Un atto che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: abruzzo - insieme
Stellantis, Menna (Abruzzo Insieme): "Serve un cambio di rotta per tutelare produzione e occupazione in Val di Sangro"
"Regione al collasso": l'attacco del gruppo Abruzzo Insieme alla giunta Marsilio
Sanità, Abruzzo Insieme: "Rimosso chi tenta di risanare, premiato chi ha fallito. Una manovra politica subdola"
La Calabria è tra le prime regioni pilota, insieme ad Abruzzo e Lombardia, per il progetto Borgo-Schola Italica, un modello innovativo di trasformazione dei borghi e delle aree identitarie italiane in campus glocali permanenti - facebook.com Vai su Facebook
Abruzzo Insieme sulla nuova programmazione della sanità: Un diktat per le Asl e l'ammissione del fallimento; Sanità Abruzzo, Abruzzo Insieme: “Diktat di Marsilio alle Asl, piano in 7 giorni”; Sanità abruzzese al collasso, Abruzzo Insieme: ‘Marsilio impone tagli e blocco assunzioni’.
Sanità, Abruzzo Insieme attacca Marsilio: “Sistema al collasso” - A denunciarlo con forza sono i Consiglieri regionali del gruppo Abruzzo Insieme, Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna, che definiscono il documento “Indirizzi per la programmazione triennale 2026- Lo riporta laquilablog.it
Abruzzo Insieme: “Il fallimento della Giunta Marsilio non si copre con un’inaugurazione” - “Mentre la sanità pubblica affonda tra carenze strutturali, disservizi la Giunta Marsilio si concede passerelle autocelebrative". Riporta laquilablog.it