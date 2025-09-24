ABK Group e Moooi portano gli animali estinti nella ceramica
Bologna, 24 set. (askanews) - Al Cersaie di Bologna, tra migliaia di metri quadri di piastrelle e superfici, spicca una colomba che si muove con grazia monastica, uno struzzo danzante che disegna geometrie nella sabbia e un gufo dallo sguardo ipnotico. Non è uno zoo, ma la nuova frontiera della ceramica secondo Moooi, il brand del design eclettico che dopo vent'anni di arredi e luci decide di calpestare - letteralmente - nuovi terreni. La partnership con ABK Group segna l'ingresso nel mondo delle superfici ceramiche con "Nesting Room", una collezione che promette di trasformare gli ambienti in rifugi meditativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: group - moooi
Domotex Middle East 2024 has just opened its doors! True Design in collaboration with Chic-design solutions and Moooi Carpets proudly sponsor the design lounge. Come visit us for the latest trends at DWTC from today till Thursday 25th of April - 10am to 6p - facebook.com Vai su Facebook
ABK Group e Moooi portano gli animali estinti nella ceramica.
ABK Group e Moooi portano gli animali estinti nella ceramica - (askanews) – Al Cersaie di Bologna, tra migliaia di metri quadri di piastrelle e superfici, spicca una colomba che si muove con grazia monastica, uno struzzo danzante che disegna geom ... Si legge su askanews.it