ABK Group e Moooi portano gli animali estinti nella ceramica.

Bologna, 24 set. (askanews) - Al Cersaie di Bologna, tra migliaia di metri quadri di piastrelle e superfici, spicca una colomba che si muove con grazia monastica, uno struzzo danzante che disegna geometrie nella sabbia e un gufo dallo sguardo ipnotico. Non è uno zoo, ma la nuova frontiera della ceramica secondo Moooi, il brand del design eclettico che dopo vent'anni di arredi e luci decide di calpestare - letteralmente - nuovi terreni. La partnership con ABK Group segna l'ingresso nel mondo delle superfici ceramiche con "Nesting Room", una collezione che promette di trasformare gli ambienti in rifugi meditativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

