Abiti firmati rubati venduti online con sconti del 50% | affare da due milioni Il video della banda del lusso in azione

Abiti firmati, originali e di nuove collezioni, venduti online a prezzi imbattibili con ribassi anche del 50 per cento. Questo "affare" e degli strani ammanchi in un magazzino hanno portato la polizia a scoprire un raggiro milionario. A Novara nove persone sono indagate per associazione a. 🔗 Leggi su Today.it