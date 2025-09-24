Abiti firmati rubati venduti online con sconti del 50% | affare da due milioni Il video della banda del lusso in azione
Abiti firmati, originali e di nuove collezioni, venduti online a prezzi imbattibili con ribassi anche del 50 per cento. Questo "affare" e degli strani ammanchi in un magazzino hanno portato la polizia a scoprire un raggiro milionario. A Novara nove persone sono indagate per associazione a. 🔗 Leggi su Today.it
Abiti firmati (rubati) venduti online con sconti del 50%: affare da due milioni. Il video della banda del lusso in azione; Rubavano abiti firmati a Siracusa e li vendevano alla fiera di Catania: denunciata coppia catanese.
Abiti firmati (rubati) venduti online con sconti del 50%: affare da due milioni. Il video della banda del lusso in azione - I capi "sparivano" da un magazzino prima che venissero distribuiti nei negozi e finivano su un mercato parallelo ... Come scrive today.it
Abiti e accessori sportivi contraffatti (valore 12mila euro) venduti in un negozio a Caorle: 59 articoli sequestrati. Segnalato il titolare dell'attività - Capi di abbigliamento sportivo e relativi accessori venduti a un prezzo vantaggioso, ma solo per l'attività commerciale di Caorle. ilgazzettino.it scrive