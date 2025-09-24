Abilmente Roma | Il Salone delle Idee Creative

Torna a grande richiesta Abilmente, il Salone delle Idee Creative che trasforma Fiera Roma in un paradiso per gli amanti del fai-da-te e dell’artigianato. Dal 25 al 28 settembre 2025, la fiera celebra l’arte della manualità con oltre 170 espositori e un ricco programma di corsi e laboratori. Un Mondo di Creatività a Portata di Mano. Abilmente non è una semplice fiera, ma un vero e proprio ecosistema dove ogni appassionato può trovare ispirazione, materiali e strumenti per dare vita alle proprie idee. L’evento copre un’ampia gamma di discipline creative: dal cucito creativo al patchwork, dalla bigiotteria al découpage, fino allo scrapbooking, al ricamo e al cake design. 🔗 Leggi su Funweek.it