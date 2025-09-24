Abi Patuelli | nel mondo trasandatezza morale occorre più etica

Roma, 24 set. (askanews) – “Il mondo vive eccessi di trasandatezza morale: occorre più etica. L’etica si dà troppo spesso per scontata. Per i cittadini è indispensabile la convinta consapevolezza della prevalenza dei principi costituzionali nel viver civile, con lo Stato come primo garante di tutte le libertà civili, economiche, sociali ed ambientali e dei doveri di tutti e di ciascuno. Nella Repubblica italiana l’etica è insita innanzitutto nei principi fondamentali della Costituzione”. Lo ha affermato Antonio Patuelli, presidente dell’Abi durante la sua Lectio Magistralis all’Università Link, a Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

