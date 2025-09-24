Abc riporta in onda Jimmy Kimmel e Trump minaccia azioni legali contro la rete tv statunitense

Lanotiziagiornale.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione della Abc di riportare in onda Jimmy Kimmel dopo la sospensione della scorsa settimana riaccende lo scontro tra politica e televisione negli Stati Uniti. Il comico, volto storico della rete, era stato fermato dopo aver accusato la destra americana di aver strumentalizzato l’assassinio dell’attivista Charlie Kirk. L’annuncio del ritorno di Kimmel alla conduzione ha scatenato la reazione furiosa del presidente Donald Trump, che ha minacciato una nuova azione legale contro l’emittente. “Non posso credere che l’Abc abbia restituito il lavoro a Jimmy Kimmel. La Casa Bianca era stata informata che il suo programma era stato cancellato!”, ha scritto Trump su Truth Social, accusando il conduttore di essere “l’ennesimo braccio del DNC” e parlando di un “contributo illegale alla campagna elettorale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

