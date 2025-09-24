Abbiategrasso scarica rifiuti in strada | incastrato dalla fototrappola Multa di 2.500 euro

Abbiategrasso (Milano), 24 settembre 2025 – Non è uno zingaro e nemmeno un immigrato bensì un giovane abbiatense quello che la Polizia locale ha identificato e multato per aver scaricato abusivamente dei rifiuti ingombranti al quartiere Ertos, una delle zone della città dove abbondano rifiuti di ogni genere. Una multa di 2.500 euro scattata dopo la visione delle immagini registrate da una fototrappola posizionata in zona dagli agenti. Il giovane arriva a bordo di una Mercedes, sulla quale ci sono altre persone. Scende, apre il portellone posteriore da cui estrae alcune borse colme di rifiuti, e le abbandona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

