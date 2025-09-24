Abbiamo la prova che l'IA ha già imparato a fregare gli essere umani

Secondo uno studio di OpenAI e Apollo Research, i modelli di intelligenza artificiale possono ingannare gli utenti per perseguire i propri obiettivi, anche quando sono addestrati a non farlo, e il fenomeno noto come “scheming” potrebbe diventare più pericoloso in futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: abbiamo - prova

Di Gregorio prova a cancellare la delusione dell’eliminazione di ieri contro il Real Madrid: «Ce l’abbiamo messa tutta, ma…Torneremo più forti di prima» – FOTO

Rouhi con la Juventus Next Gen, Brambilla spiega la scelta del club: «Lo abbiamo accolto volentieri, gli servono minuti nelle gambe». Ecco come è andata la prova del terzino svedese

Prova da applausi. Buratti: "Trodica ben messo in campo. A Jesi non abbiamo corso nessun rischio»

Abbiamo messo alla prova la versione più avventurosa della famiglia Caballero. Ecco i rilevamenti del nostro Centro Prove - facebook.com Vai su Facebook

Abbiamo la prova che l’IA ha già imparato a fregare gli essere umani; L’Intelligenza artificiale ha imparato a mentire. Ora sì, abbiamo un problema; Come funziona l'agente ChatGPT, la novità di OpenAI che prova a fare tutto da sola.

Sony rivela che integrerà sempre più l'IA negli anime e nei videogiochi: "Abbiamo iniziato dal 2021" - Il nuovo report 2025 di Sony rivela un piano ambizioso: integrare l'Intelligenza Artificiale nella produzione di anime e videogiochi. Da msn.com

ChatGPT ha perso una partita a scacchi contro un vetusto Atari 2600: abbiamo intervistato l'IA - Pare che giocare a scacchi non sia il forte di ChatGPT, che ha perso contro un vetusto Atar 2600, ma per motivi facilmente comprensibili. Scrive multiplayer.it