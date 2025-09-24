Abbas ha chiesto a Hamas di consegnare le armi all’Autorità Nazionale Palestinese

Periodicodaily.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente palestinese Mahmoud . Abbas ha poi ringraziato gli Stati che hanno riconosciuto lo Stato Palestinese. Abbas ha chiesto a Hamas di consegnare le armi Il presidente palestinese Mahmoud e ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

abbas ha chiesto a hamas di consegnare le armi all8217autorit224 nazionale palestinese

© Periodicodaily.com - Abbas ha chiesto a Hamas di consegnare le armi all’Autorità Nazionale Palestinese

In questa notizia si parla di: abbas - chiesto

Abbas elogia il riconoscimento della Palestina, condanna l'attacco di Hamas e chiede il disarmo; Ghassan al-Khatib: Uno Stato palestinese è ancora possibile, l’opinione pubblica sta spingendo per questo; Onu, Macron: La Francia riconosce la Palestina. Tajani: Nessun futuro per Hamas a Gaza.

Abbas elogia il riconoscimento della Palestina, condanna l'attacco di Hamas e chiede il disarmo - Abbas elogia il riconoscimento della Palestina, condanna l'attacco di Hamas e chiede il disarmo intervenendo al vertice sulla soluzione due Stati per la Palestina, convocato da Francia e Arabia Saudit ... Da msn.com

abbas ha chiesto hamasHamas vuole la nascita dello Stato palestinese? - Oggi si dicono favorevoli, ma in passato non hanno mai condiviso la soluzione a due Stati: non contemplano l'esistenza di Israele ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Abbas Ha Chiesto Hamas