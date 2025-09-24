Abbas ha chiesto a Hamas di consegnare le armi all’Autorità Nazionale Palestinese

Il presidente palestinese Mahmoud . Abbas ha poi ringraziato gli Stati che hanno riconosciuto lo Stato Palestinese. Abbas ha chiesto a Hamas di consegnare le armi Il presidente palestinese Mahmoud e ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Abbas ha chiesto a Hamas di consegnare le armi all’Autorità Nazionale Palestinese

Mahmoud #Abbas ha chiesto a Hamas di consegnare le armi all'Autorità Nazionale Palestinese e ha dichiarato che il gruppo non avrà alcun ruolo nella governance. Ha richiesto inoltre un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. @ultimora_pol - X Vai su X

Abbas elogia il riconoscimento della Palestina, condanna l'attacco di Hamas e chiede il disarmo; Ghassan al-Khatib: Uno Stato palestinese è ancora possibile, l’opinione pubblica sta spingendo per questo; Onu, Macron: La Francia riconosce la Palestina. Tajani: Nessun futuro per Hamas a Gaza.

Hamas vuole la nascita dello Stato palestinese? - Oggi si dicono favorevoli, ma in passato non hanno mai condiviso la soluzione a due Stati: non contemplano l'esistenza di Israele ... Si legge su corriere.it