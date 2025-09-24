A2A si espande Ecco le posizioni
Opportunità di lavoro e formazione con il gruppo A2A. È possibile scoprirle giovedì 2 ottobre al recruiting day, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Municipio 5 di Milano, dedicato alla ricerca di personale delle società che fanno parte del Gruppo, come A2A Energia, Amsa e Unareti. L’appuntamento, dalle 9.00 alle 13.00 in viale Tibaldi 40 a Milano, sarà l’occasione per conoscere da vicino le società del gruppo, incontrare i recruiter e sostenere direttamente colloqui di selezione per le posizioni attualmente aperte. A2A Energia ricerca operatori e operatrici contact center per le sedi di Milano, Brescia, Cremona e Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: espande - posizioni
Guarda oltre! L’informazione si espande con il . Ogni settimana in edicola, un nuovo settimanale gratuito con inchieste approfondite, analisi esclusive e interviste ai protagonisti di Lombardia, Piemonte e Liguria. Più notizi - facebook.com Vai su Facebook
A2A si espande. Ecco le posizioni; Fibra Telecom (TIM) più potente, grazie all’accordo con A2A; A2A si espande nel mercato dei servizi ambientali nel centro sud Italia.
A2A cerca personale, recruiting day 2 Ottobre 2025 a Milano. Ecco le opportunità di lavoro e come partecipare - A2A ha organizzato un nuovo recruiting day a Milano per la ricerca di personale da inserire in azienda. ticonsiglio.com scrive
A2A e bp: accordo per la fornitura di Gnl fino a 10 carichi all’anno dal 2027 al 2044 - A2A e bp hanno firmato un accordo per la compravendita (Spa) di Gas naturale liquefatto (Gnl), secondo cui A2A acquisterà fino a 10 carichi (pari a circa 1 miliardo di metri cubi) di Gnl all’anno dal ... Da repubblica.it