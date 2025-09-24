Opportunità di lavoro e formazione con il gruppo A2A. È possibile scoprirle giovedì 2 ottobre al recruiting day, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Municipio 5 di Milano, dedicato alla ricerca di personale delle società che fanno parte del Gruppo, come A2A Energia, Amsa e Unareti. L’appuntamento, dalle 9.00 alle 13.00 in viale Tibaldi 40 a Milano, sarà l’occasione per conoscere da vicino le società del gruppo, incontrare i recruiter e sostenere direttamente colloqui di selezione per le posizioni attualmente aperte. A2A Energia ricerca operatori e operatrici contact center per le sedi di Milano, Brescia, Cremona e Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A2A si espande. Ecco le posizioni