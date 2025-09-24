A1 un tir invade la carreggiata opposta | grave il conducente

Sulla A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa e Parma verso Milano, è stata disposta la chiusura del tratto, a causa di un salto di carreggiata da parte di un camion che trasportava un bobcat, avvenuto al km 117. Nello schianto, un uomo è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato al Maggiore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: invade - carreggiata

Fiamme lambiscono l'A14, fumo invade la carreggiata: traffico rallentato tra Poggio Imperiale e San Severo

Camion salta la corsia e invade la carreggiata opposta, maxi incidente sull'A1: 3 morti su un'ambulanza e 18 feriti

Tir invade la carreggiata ad Arezzo e investe un’ ambulanza e un camper: tre morti e diciotto feriti nell’impatto

Storia di tutti i giorni, le periferie abbandonate. Via per Floridia, territorio di Siracusa. La spazzatura abbandonata invade la carreggiata. - facebook.com Vai su Facebook

Incidente tra Cerignola e Candela: il fumo invade la carreggiata, chiuso tratto A16 - News - X Vai su X

A1, un tir invade la carreggiata opposta: grave il conducente; Tragedia sull’A1, camion invade corsia opposta: tre morti e 18 feriti; Camion invade corsia opposta e causa maxi incidente in autostrada.

Tir si ribalta in A1, nella cisterna una sostanza tossica - Ha urtato il guard rail in curva e si è ribaltato su un fianco, occupando tutta la carreggiata. Lo riporta rainews.it