A Voghera la classe più felice d’Italia Il Gallini festeggia primo e terzo posto

Si coltiva anche la felicità all’ istituto tecnico agrario di Voghera, mentre a Pavia si celebrano gli orti urbani più belli della provincia. Per il secondo anno consecutivo il Gallini di Voghera arriva sul podio del contest nazionale “La classe più felice d’Italia“, promosso dalla Fondazione della Felicità di Walter Rolfo con il sostegno della Regione e la partnership di Lenovo. Due le classi selezionate per la finale: la 2ACH e la 4ABA (anno scolastico 2024-2025) si sono aggiudicate primo e terzo posto. Gli studenti vogheresi si sono distinti su 3.700 alunni coinvolti provenienti da più di 150 classi iscritte in tutta Italia tra medie e superiori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

