A Villa Marazza mostra fotografica di Renzo Chiesa
Nelle sale della splendida Villa Marazza a Borgomanero, dal 27 settembre al 12 ottobre sarà allestista la personaledel fotografo Renzo Chiesa, fotografo professionista, a partire dagli anni '70 si è dedicato alla realizzazione di alcune copertine per LP, tra cui alcune diventate iconiche come. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Concerto di Dario Fornara a Villa Marazza con esposizione di chitarre
