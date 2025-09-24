A Villa D' Almè la Nuova Sondrio crolla nel finale

Sondriotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel turno infrasettimanale del girone B del campionato di serie D, contro il Villa Valle, la Nuova Sondrio paga a caro prezzo l'ennesima distrazione e un finale di gara sotto tono e viene sconfitta per 3-0 dai padroni di casa bergmaschi.Il primo tempoNella prima frazione, dove i ragazzi di mister. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

