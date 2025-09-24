A Villa D' Almè la Nuova Sondrio crolla nel finale
Nel turno infrasettimanale del girone B del campionato di serie D, contro il Villa Valle, la Nuova Sondrio paga a caro prezzo l'ennesima distrazione e un finale di gara sotto tono e viene sconfitta per 3-0 dai padroni di casa bergmaschi.Il primo tempoNella prima frazione, dove i ragazzi di mister. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: villa - nuova
Sentieri verdi, collegamento a scuola. Ecco come sarà la nuova Villa Daccò
Villa Pamphili, nuova autopsia sul corpo di Anastasia: ha segni sul collo, ipotesi strangolamento
A Villa Potenza un piazzale nel nome di Tito Antinori. Nuova veste anche per il parco
NUOVA OCCASIONE A TORO (CB)! VILLA SINGOLA 167.000€ Località Toro (CB), C.da Lazzarice A pochi km da Campobasso. ? 80mq Con piscina L'immobile si compone di: ?Cucina ? Soggiorno ? 2 camere 1 Bagno Giardino Pi - facebook.com Vai su Facebook