A Villa Belvedere un pomeriggio di giochi e laboratori per i più piccoli

Il Comune di Mirano, con la collaborazione di Aclicoop Società Cooperativa Sociale Onlus e la partnership organizzativa del Circolo NOI Mirano, presenta la quarta edizione di “Esplora Bimbi”, che si terrà domenica 5 ottobre, dalle ore 14.30 alle 17.30, nel parco di Villa Belvedere.Un evento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Rassegna "Serate Serene in Anfiteatro" a Carini: la programmazione del weekend a Villa Belvedere

Rassegna "Serate Serene in Anfiteatro" a Carini: domenica a Villa Belvedere in scena Antigone

Carini, a Villa Belvedere viaggio nella musica napoletana e monologo comico di Vespertino

ACI COMICS & GAMES 2025 ALLA VILLA BELVEDERE DI ACIREALE Aci Comics & Games 2025, il festival più atteso da chi ama fumetti, videogiochi, cosplay e cultura pop! Dal 19 al 21 settembre, la splendida Villa Belvedere di Acireale si trasformerà in un

