A un anno dalla prima visita William e Kate sono tornati a Southport per inaugurare un nuovo parco giochi dedicato alle vittime dell' attacco a una scuola

N on ci hanno pensato due volte, William e Kate, a mettersi al polso i due semplici braccialetti ricevuti in dono da una mamma di Southport, in Inghilterra. Braccialetti semplici eppure speciali, preparati con perline bianche, ognuna con una lettera del nome di Bebe, una delle tre giovanissime vittime dell’attacco avvenuto lo scorso anno. A realizzarli è stata la mamma di Bebe, Lauren, che i principi del Galles hanno voluto incontrare privatamente assieme ai genitori delle altre due vittime. Dal tailleur alla collana: nel look di Kate Middleton tanti omaggi a William e ai figli X William e Kate in visita (per la seconda volta) a Southport. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A un anno dalla prima visita, William e Kate sono tornati a Southport per inaugurare un nuovo parco giochi dedicato alle vittime dell'attacco a una scuola

