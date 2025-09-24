A torso nudo in strada spaventa i passanti | arriva la polizia e muore davanti agli agenti

Vaga in strada a torso nudo, spaventa e importuna passanti e commercianti, e all'arrivo della polizia accusa un malore e muore poco dopo. Tragedia nel centro cittadino di Lecce, nel primo pomeriggio di martedì 23 settembre. La vittima si chiamava Fabio Antonio Scardino, un 35enne di Martano. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: torso - nudo

Notte di follia a Tolentino: a torso nudo e con un bastone minaccia tutti e si accanisce contro auto e arredi

A Portofino scatta il dress code: divieto di girare scalzi, a torso nudo o in costume

Torso nudo, piedi scalzi e musica a tutto volume: stop all'estate ?cafona?, tutte le ordinanze e i divieti dei comuni contro i turisti maleducati

Vaga a torso nudo per la strada, parte la segnalazione al 112: muore davanti agli agenti https://ift.tt/kUSrnqG https://ift.tt/tc4SKUr - X Vai su X

Pochi minuti fa, nel quartiere San Lazzaro, si è consumata una tragedia. Una volante della Polizia è intervenuta in seguito a una chiamata al numero di emergenza 1.1.2. che segnalava la presenza di un uomo in stato di agitazione, a torso nudo, per strada. - facebook.com Vai su Facebook

A torso nudo in strada spaventa i passanti: arriva la polizia e muore davanti agli agenti; Sylvester Secchione spaventa Ponte Lungo. A petto nudo ribalta cassonetti in strada e danneggia otto auto; Cammina sulle auto in sosta, danneggiati tettucci e parabrezza.

Bimbo di 2 anni solo in strada a torso nudo. La madre: «Non mi ero accorta di niente, se mi denunciate sono rovinata» - Un bimbo di 2 anni è stato visto camminare da solo, a torso nudo e piangere perché si era perso. Secondo ilmessaggero.it