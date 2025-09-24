A torso nudo in strada spaventa i passanti | arriva la polizia e muore davanti agli agenti

Today.it | 24 set 2025

Vaga in strada a torso nudo, spaventa e importuna passanti e commercianti, e all'arrivo della polizia accusa un malore e muore poco dopo. Tragedia nel centro cittadino di Lecce, nel primo pomeriggio di martedì 23 settembre. La vittima si chiamava Fabio Antonio Scardino, un 35enne di Martano. 🔗 Leggi su Today.it

