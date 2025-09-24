A Torremaggiore c' è l' evento ' Sogni di Pace'

Foggiatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 25 settembre la città di Torremaggiore ospiterà l’eventoSogni di Pace’, una manifestazione pubblica promossa da tutte le forze politiche, le associazioni e le scuole del territorio nell’ambito del cartellone ‘Autunno Torremaggiorese’.Il programma prenderà il via alle 17.30 in piazza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

