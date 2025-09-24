A Torremaggiore c' è l' evento ' Sogni di Pace'
Giovedì 25 settembre la città di Torremaggiore ospiterà l’evento ‘Sogni di Pace’, una manifestazione pubblica promossa da tutte le forze politiche, le associazioni e le scuole del territorio nell’ambito del cartellone ‘Autunno Torremaggiorese’.Il programma prenderà il via alle 17.30 in piazza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: torremaggiore - sogni
Grande successo per la seconda edizione del Puer Apuliae - Puglia Basketball Tournament, manifestazione sportiva patrocinata e sostenuta economicamente dalla Regione Puglia. Il torneo, ospitato a Torremaggiore, ha visto sfidarsi in partite avvincenti ed e - facebook.com Vai su Facebook
A Torremaggiore un importante evento da non perdere - L’Amministrazione comunale di Torremaggiore vi invita a partecipare alla presentazione del libro “L’ascesa della Quarta Mafia”, un evento di straordinaria rilevanza culturale e sociale che si terrà il ... Segnala sanmarcoinlamis.eu