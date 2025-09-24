A Torino l’accoglienza in famiglia dei migranti è a rischio per le nuove regole del governo | È un modello va tutelato
“Il governo con la nuova regolamentazione del Sai ( Sistema accoglienza integrazione ) rischia di far morire l’esperienza torinese dell’ accoglienza in famiglia ”. A lanciare un grido d’allarme, sabato scorso, sono scesi in campo Sergio Durando, responsabile dell’Ufficio pastorale migranti della diocesi; Jacopo Rosatelli, l’assessore al Welfare, diritti e pari opportunità insieme a Hovhannes Avushyan, Lusine Harutunyan e gli altri rifugiati accolti dal 2015 allo scorso anno nelle case del capoluogo piemontese. Un’esperienza unica in Italia, quella di Torino, nata nel 2008 grazie ai fondi comunali e entrata a far parte da dieci anni a questa parte del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ( Sprar ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Migranti in coda per giorni per chiedere asilo, condannata la Questura di Torino: “Organizzazione discriminatoria” - Così una sentenza del Tribunale civile di Torino ha definito la gestione delle domande di protezione ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Torino, migranti in coda per permessi di soggiorno: Viminale condannato/ “Applicate il modello Milano” - "Applicate il modello Milano, procedure discriminatorie" Code interminabili e condizioni degradanti: ... Da ilsussidiario.net