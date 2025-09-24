A Sperlonga l’ANCI Lazio Training Camp 2025 tre giorni di formazione per il futuro dei territori

Da domani, giovedì 25, fino a sabato 27 settembre Sperlonga, 24 settembre 2025 – L'ANCI Lazio Training Camp 2025, evento di formazione e confronto, da domani giovedì 25 a sabato 27 settembre, riunirà nel cuore del centro storico di Sperlonga amministratori locali, istituzioni, imprese e comun. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

