A spasso con il Granduca Leopoldo… a Strada in Casentino

Arezzo, 24 settembre 2025 – A spasso con il Granduca Leopoldo. a Strada in Casentino: così si festeggiano i 260 anni dall'ascesa al trono di Pietro Leopoldo, il sovrano illuminato che abolì la pena di morte in Toscana. Il Casentino, grazie al Comune di Castel San Niccolò con il supporto del servizio CREDEcomuseo dell'Unione dei Comuni Montani, celebra i 260 anni dall'ascesa al trono di Pietro Leopoldo di Asburgo - Lorena Granduca di Toscana, il sovrano illuminato. Grazie al Codice Penale del 1786, noto come Codice Leopoldino, la Toscana di Pietro Leopoldo fu il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A spasso con il Granduca Leopoldo… a Strada in Casentino

Domenica 28 settembre: a SPASSO con il GRANDUCA!!! Un percorso a tappe nel paese di Strada in Casentino (Castel San Niccolò - AR) per riscoprire l'opera del Granduca Leopoldo e i riflessi sul contesto locale. - Dalle ore 16.00 - appuntamento in piazza - facebook.com Vai su Facebook

