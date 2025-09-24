A Santorini… per un vero grosso grasso matrimonio greco

Quasi venticinque anni fa, nelle sale cinematografiche, usciva il film “My Big Fat Greek Wedding”, “Il mio grosso grasso matrimonio greco” di Joel Zwick, che vedeva l’attrice greca Nia Vardalos nei panni della protagonista. Non solo ricopriva il ruolo principale, ma ne era stata anche la sceneggiatrice, ispirandosi a una vicenda personalissima: da figlia di immigrati greci, aveva infranto la regola di sposare un uomo della stessa etnia, preferendone uno americano. Chiunque abbia visto il film, non può non ricordare l’originalità, l’allegria e l’eccessiva bizzarria del matrimonio. Se si dovesse pensare che la pellicola abbia leggermente accentuato una tradizione ellenica, beh, si è sulla strada sbagliata, perché in Grecia, la stragrande maggioranza dei matrimoni, è proprio così. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - A Santorini… per un “vero” grosso grasso matrimonio greco

