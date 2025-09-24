A Sala torna ' Dall' orto al forno' il format che unisce pizzaioli da diverse regioni d' Italia
Martedì 30 settembre Pizza Family a Sala di Cesenatico ospita il secondo incontro della serie “Dall'orto al forno: storie di pizza, territori e pizzaioli”, dedicata alle pizze “agricole” e allo scambio di visioni, prodotti e conoscenze. Dalla Campania arriva Angelo Rumolo che a Caggiano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Torna il Buon Governo, riapre la Sala della Pace con l’allegoria di Ambrogio Lorenzetti
Quattro mosche di velluto grigio, il cult di Dario Argento torna in sala
Quattro Mosche di Velluto Grigio torna in sala: il capolavoro nascosto di Dario Argento in versione restaurata 4K
Dal 30 settembre torna in sala, in versione restaurata, il ciclo "Commedie e proverbi" di Éric Rohmer, uno dei maestri del Cinema francese. Sei film per sei settimane, a partire dal prossimo lunedì. Si comincia con La moglie dell’aviatore! Biglietti disponibili su - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 250 attività a misura di cittadino: torna in centro storico Science4All; Roma: Cinema in Verde, quando il grande schermo diventa green.