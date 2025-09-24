A Roma istituto Rossellini occupato | Dopo l’attacco alla Global Sumud Flotilla è ora di agire

24 set 2025

Dopo l’attacco di questa notte alla Global Sumud Flotilla non potevamo rimanere inermi. È ora di agire e prendere posizione contro il genocidio in atto a Gaza”. A parlare sono gli studenti dell’Istituto Cine e TV Rossellini di Roma che questa notte hanno occupato la sede Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

