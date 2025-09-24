A Rodi Garganico fanno tappa le ‘barche della legalità’
Approdano a Rodi Garganico le ‘barche della legalità’ della Lega Navale Italiana. Il 29 settembre appuntamento nel Porto Turistico su iniziativa della presidenza nazionale della LNI a cui ha aderito anche la Lega Navale Sezione di Rodi Garganico Isole Tremiti per portare cultura della legalità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Motonautica: Mondiale Off Shore 2025 dal 3 al 6 luglio a Rodi Garganico
Assalto al Postamat, a Rodi Garganico operativa la sede container temporanea
Addio al 'poeta del mare': Rodi Garganico dà il suo addio a Rocco Saccia
