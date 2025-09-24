A riveder le stelle le meraviglie del Sistema solare in una mostra fotografica a Rivergaro
Particolare il tema della prossima mostra del ciclo Percorsi Diversi; con il titolo "A riveder le stelle" viene inaugurata sabato 27 settembre l’esposizione di fotografia astronomica, a cura del Gruppo Astrofili di Piacenza.Si tratta di una raccolta delle più significative riprese realizzate dai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: riveder - stelle
Airola, tutto pronto per ‘… Uscimmo a riveder le stelle 2025’
Airola, torna “… Uscimmo a riveder le stelle” nel Chiostro di San Pasquale
“E uscimmo a riveder le stelle”: 235mila euro per accompagnare chi è sottoposto a misure alternative alla detenzione
A riveder le stelle ? @strumentiumani Verrebbe da dire “giù le mani” da Lorenzo Pellegrini. Molti oggi stanno facendo finta di niente. Meglio la coerenza di chi non lo hai mai potuto vedere della finta gioia di chi non ha neanche il coraggio delle proprie i - X Vai su X
Si conclude la terza edizione di "A riveder le stelle" che intende valorizzare il santuario di Calentano con attività in natura, sport e cultura! Ringraziamo NoixVoi OdV per l'organizzazione, l'invito e l'accoglienza - facebook.com Vai su Facebook
"A riveder le stelle", le meraviglie del Sistema solare in una mostra fotografica a Rivergaro - Particolare il tema della prossima mostra del ciclo Percorsi Diversi; con il titolo "A riveder le stelle" viene inaugurata sabato 27 settembre l’esposizione di fotografia astronomica, a cura del ... Secondo ilpiacenza.it