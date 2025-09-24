A quattro anni dalla morte inizia il processo al marito di Daniela Gaiani | L' ha uccisa
Quattro anni dopo la morte di Daniela Gaiani, è iniziato il processo a carico dell'ex marito, Leonardo Magri, 63 anni, accusato di averla uccisa. Mercoledì mattina l'imputato è comparso davanti alla Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Fabio Cosentino, e davanti ai parenti della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Vent'anni dalla morte di Federico Aldrovandi, 'ucciso senza ragione' - La mattina del 25 settembre 2005 Federico Aldrovandi è riverso sull'asfalto di via Ippodromo, il corpo martoriato, le braccia spalancate in una posa che ricorda una crocifissione. Si legge su ansa.it
