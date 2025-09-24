A Pontida per la festa della Lega gli arrosticini conquistano Salvini e Vannacci FOTO

Grande successo per lo stand con gli arrosticini abruzzesi al tradizionale raduno nazionale di Pontida della Lega. A farlo sapere il coordinatore regionale del Carroccio e capogruppo in consiglio regionale Vincenzo D'Incecco, che ha postato sui social alcune foto che mostrano come gli arrosticini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: pontida - festa

La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini

Lega irpina a Pontida: la voce del territorio alla Festa nazionale

Festa Lega,Salvini a sorpresa a Pontida

La Provincia Unica TV. . Tanti applausi sul pratone di Pontida per il generale Roberto Vannacci, intervenuta alla tradizionale festa della Lega al grido di Remigrazione. Anche i militanti lecchesi condividono le idee espresse dall'ex militare - facebook.com Vai su Facebook

@matteosalvinimi da #Pontida lancia giornata per #Occidente. Un minuto applausi per #Kirk. La #Libertà filo conduttore. Sullo storico palco della festa di popolo ospite esterno @Capezzone sulla libertà di parola da Kirk a #Fortouyn. - X Vai su X

A Pontida per la festa della Lega gli arrosticini conquistano Salvini e Vannacci [FOTO]; Festa della Lega a Pontida, arrosticini per Salvini e Vannacci; Arrosticini Pontida Lega 2025.

Pontida 2025, l’Abruzzo protagonista al raduno Lega - Anche quest'anno l'Abruzzo ha risposto con entusiasmo e grande partecipazione al tradizionale raduno nazionale della Lega di Pontida 2025 ... Riporta laquilablog.it

PONTIDA: D’INCECCO, “GRANDE PARTECIPAZIONE DALL’ABRUZZO”. VANNACCI E SALVINI APPREZZANO ARROSTICINI - PESCARA – “Anche quest’anno l’Abruzzo ha risposto con entusiasmo e grande partecipazione al tradizionale raduno nazionale della Lega di Pontida, che si è svolto lo scorso fine settimana. Scrive abruzzoweb.it