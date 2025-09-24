A Pontida c' era proprio un clima sereno

Quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 24 settembre 2025 – C’era proprio un clima sereno, l’altro giorno, a Pontida, in occasione dello storico raduno leghista. Stavolta era un po’ meno leghista e un po’ più vannacciano, nel senso che Gip “Generale in pensione” Vannacci s’è preso la scena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

a pontida c era proprio un clima sereno

© Quotidiano.net - A Pontida c'era proprio un clima sereno

In questa notizia si parla di: pontida - proprio

A Pontida c'era proprio un clima sereno; Ecco Pontida 2025: nel nome di Kirk, tra radici nordiste e Opa di Vannacci; «Make Pontida great again», applausi e cori per Vannacci.

Pontida 2025, le due frasi del giorno (di Vannacci e Sardone) e un paradosso - Giorgetti frena il generale: «Serve rispetto per la gerarchia della Lega». Scrive msn.com

pontida c era proprioSecondo giorno di Pontida, l'annuale raduno della Lega Salvini ha chiuso l'evento annunciando una manifestazione il 14 febbraio in difesa dell'Occidente Tra gli interventi ... - Secondo giorno dell'annuale raduno della Lega, giunto alla 38esima edizione. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pontida C Era Proprio