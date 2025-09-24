A Pontida c' era proprio un clima sereno

Firenze, 24 settembre 2025 – C'era proprio un clima sereno, l'altro giorno, a Pontida, in occasione dello storico raduno leghista. Stavolta era un po' meno leghista e un po' più vannacciano, nel senso che Gip "Generale in pensione" Vannacci s'è preso la scena.

Grande successo negli scorsi giorni per il tradizionale appuntamento di Pontida. Il popolo della Lega ha voluto mostrare ancora il proprio sostegno a Matteo Salvini, ai Governatori delle Regioni del Nord e a tutti gli esponenti che si sono succeduti sul palco del - facebook.com Vai su Facebook

Mi chiedo: a #Pontida Salvini e i suoi ascoltatori leghisti sanno che lo slogan “Liberi e Forti” era il titolo dell’appello di Don Sturzo con cui è nato il Partito Popolare? Temo proprio di no - X Vai su X

