A Pisa l' unica tappa toscana del Roadshow InsiemEnergia

Venerdì 26 settembre, alle ore 10, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest a Pisa ospiterà il Roadshow InsiemEnergia, un evento dedicato alle imprese e agli enti locali sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). Pisa è l’unica tappa toscana di questo ciclo promosso dal Ministero. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: pisa - unica

Pisa, arriva Emmet Cohen in concerto nell'unica data italiana

L’arte contro le guerre. I "Level 42" a Pisa. Unica tappa italiana: "E speriamo di tornare"

Napoli unica squadra a punteggio pieno: gli azzurri battono il Pisa al Maradona

Saranno le immagini delle «go pro» sistemate sui caschi dei due ragazzi di 16 e 17 anni a dire cosa è accaduto mercoledì scorso alle 19 nell’area di sosta vicino all’Ikea, a Pisa. L’unica telecamera fissa presente nella zona, infatti, non ha ripreso nulla di utile - facebook.com Vai su Facebook

A Pisa l'unica tappa toscana del Roadshow InsiemEnergia; A Pisa l'unica tappa toscana del Roadshow InsiemEnergia; La cronometro da Lucca a Pisa: occasione unica per vedere i corridori.

A Pisa l'unica tappa toscana del Roadshow InsiemEnergia - Ovest a Pisa ospiterà il Roadshow InsiemEnergia, un evento dedicato alle imprese e agli enti locali sulle Comunità ... Lo riporta pisatoday.it

L’arte contro le guerre. I "Level 42" a Pisa. Unica tappa italiana: "E speriamo di tornare" - E gli artisti devono sentirsi la responsabilità di comunicare questo messaggio universale e di concordia. Riporta lanazione.it