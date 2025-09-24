A piedi o in bicicletta alla scoperta della Vallesanta escursioni con aperitivo fra Argenta e Campotto

Ferraratoday.it | 24 set 2025

Dopo quella di inizio settembre, tornano gli appuntamenti previsti dalla rassegna che va sotto al nome di 'Aperitivo di fine estate nelle Valli di Argenta'. Venerdì 26 settembre e venerdì 10 ottobre alle 16.30 sono previste visite guidate a piedi, mentre sabato 4 (alle 17) e venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

