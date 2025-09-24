A Pesaro il summit Lega Salvini e quattro ministri | Le Marche sono modello

"Il centrodestra è una bellissima squadra, ma la Lega è la Lega. Una Lega forte è una garanzia per le Marche e il Paese. Sento un’ottima aria, siamo avanti ma non basta, perché si può vincere o perdere per dieci voti. Telefonate a tutti perché domenica e lunedì vadano a votare". È finito con un appello al voto del vicepremier Matteo Salvini l’affollato incontro di ieri pomeriggio all’hotel Charlie di Pesaro con cinque ministri leghisti: oltre a Salvini, Alessandra Locatelli (disabilità), Giuseppe Valditara (istruzione e merito), Roberto Calderoli (affari regionali e autonomie) e Giancarlo Giorgetti (economia e finanze), quest’ultimo collegato online dopo aver partecipato al Sestriere ai funerali di Stato per Matteo Franzoso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

