A Pesaro il summit Lega Salvini e quattro ministri | Le Marche sono modello
"Il centrodestra è una bellissima squadra, ma la Lega è la Lega. Una Lega forte è una garanzia per le Marche e il Paese. Sento un’ottima aria, siamo avanti ma non basta, perché si può vincere o perdere per dieci voti. Telefonate a tutti perché domenica e lunedì vadano a votare". È finito con un appello al voto del vicepremier Matteo Salvini l’affollato incontro di ieri pomeriggio all’hotel Charlie di Pesaro con cinque ministri leghisti: oltre a Salvini, Alessandra Locatelli (disabilità), Giuseppe Valditara (istruzione e merito), Roberto Calderoli (affari regionali e autonomie) e Giancarlo Giorgetti (economia e finanze), quest’ultimo collegato online dopo aver partecipato al Sestriere ai funerali di Stato per Matteo Franzoso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: pesaro - summit
SCOTT BIKE TEST - Pesaro Bici (with Nautilus Family Hotel) - facebook.com Vai su Facebook
A Pesaro il summit Lega. Salvini e quattro ministri: Le Marche sono modello; Acquaroli e Salvini a Pesaro: Non dobbiamo spegnere questo sogno; Marche primo test elettorale d’autunno, oggi la sfida a distanza dei comizi tra Meloni e Schlein.
Poker di ministri della Lega a Pesaro: «Le Marche? Una regione virtuosa». Standing ovation per Salvini: «Ricci dormiva sulla Guinza, noi l’abbiamo aperta» - PESARO La sala conferenze dell’hotel Charlie, sul lungomare, ieri pomeriggio era gremita e rumorosa in attesa dell’arrivo dei ministri della Lega, in città per la chiusura ... Si legge su corriereadriatico.it
Pesaro, viale Trieste come Palazzo Chigi: da Salvini a Giorgetti, arrivano 5 ministri. Zona mare blindata - Accadrà domani, martedì 23 settembre, a 5 giorni dal voto per le elezioni regionali delle Marche, ... Segnala msn.com