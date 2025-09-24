A Palermo arrivano le Giornate del Cinema per la Scuola
Dal 24 al 26 settembre 2025 Palermo diventa per il terzo anno consecutivo la capitale italiana dell’educazione all’audiovisivo con le “Giornate del Cinema per la Scuola”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del Piano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: palermo - arrivano
Emergenze, il 118 potenzia la sua flotta: arrivano a Palermo nuove auto mediche
Autobus Agrigento–Palermo, raddoppiano le corse e arrivano i nuovi mezzi: tutte le novità
Meteo a Palermo, arrivano pioggia e vento: previsto un calo delle temperature
Tgs. . Il pestaggio, avvenuto lo scorso luglio, a due uomini in un bar di via Alloro a Palermo, arrivano avvisi orali e Daspo per 4 persone. Due sono minorenni. Avevano aggredito pure l'assessore Ferrandelli, intervenuto in soccorso. Davide Ferrara - facebook.com Vai su Facebook
A Palermo arrivano le “Giornate del Cinema per la Scuola”; Baarìa Film Festival, Luigi Lo Cascio e Luca Barbareschi in apertura; Cinema sotto le Stelle propone la pellicola di grande impegno Paolo Borsellino, i 57 giorni.
Cinemazero porta a Palermo la sua esperienza alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola - Cinemazero partecipa alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola a Palermo con laboratori e nuovi progetti per i giovani. Scrive nordest24.it
Cinema e scuola si incontrano a Palermo: al via le Giornate del Cinema per la Scuola - Dal 24 al 26 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa laboratori, masterclass, anteprime e il Premio CIPS. Come scrive ilnuovoterraglio.it