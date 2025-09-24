A Napoli il concerto di Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne | il cast a Piazza del Plebiscito

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento in programma per giovedì 25 settembre. Attese sul palco alcune tra le voci più amate della musica italiana, da Elodie, a Gigi D'Alessio ad Annalisa e tanti altri. Special guest della serata: Amadeus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - concerto

John Legend e Mary J. Blige, salta il concerto a Napoli (che lui aveva smentito). E il palco per 50 Cent ancora non c'è: i dubbi su The 4ever show

Il concerto di 50 Cent in piazza Plebiscito a Napoli è stato cancellato: l’annuncio del rapper

50 Cent a Napoli, annullato il concerto a Piazza Plebiscito: l'annuncio del rapper sui social

Una Nessuna Centomila: il mega concerto a Napoli contro la violenza sulle donne; Una Nessuna Centomila, in Piazza del Plebiscito l'evento simbolo contro la violenza sulle donne; A Napoli il concerto di Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne: il cast a Piazza del Plebiscito.

napoli concerto nessuna centomilaA Napoli il concerto di Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne: il cast a Piazza del Plebiscito - Attese sul palco alcune tra le voci più amate della musica italiana, da Elodie, a Gigi D'Alessio ad Annalisa ... Da fanpage.it

Una Nessuna Centomila – Il Concerto a Napoli per sostenere i centri antiviolenza. Fiorella Mannoia: “Un problema senza soluzioni”: la scaletta e le canzoni - Fiorella Mannoia e 20 artisti in Piazza del Plebiscito per raccogliere fondi a sostegno dei centri antiviolenza ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Concerto Nessuna Centomila