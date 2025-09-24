A Monza apre un cantiere per costruire un nuovo polo sanitario

Monzatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza si prepara a una svolta sanitaria. Nell’area di via Solferino, dove fino a pochi giorni fa sorgeva il padiglione dell’ex casa Fossati degli anni Trenta, sono iniziati i lavori che porteranno alla nascita della Casa di comunità, dell’Ospedale di comunità e della Centrale operativa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monza - apre

GOLF. Il Tour Challenge apre le danze al Parco di Monza, trionfa Francesco Bellazzi

Quando apre la nuova laguna blu a Monza

Apre (non lontano da Monza) il mega luna park con oltre 50 giostre gratis la prima ora e con l'autoscontro

A Monza apre un cantiere per costruire un nuovo polo sanitario; Monza apre 24 cantieri pubblici. Scuole, marciapiedi, municipio: Ma i soldi non bastano mai; Monza, ruspe all’ex Colombo: in arrivo il supermarket, parco urbano e teatro della musica.

Monza apre il cantiere della sostenibilità, al via nel 2025 diversi interventi: una piazza dell’acqua e due nuovi pozzi - A Triante nasce la prima comunità energetica rinnovabile: protagoniste due scuole Monza- Da ilgiorno.it

Apre il cantiere di BrianzAcque: due mesi di disagi alla circolazione - A partire da lunedì 28 aprile, Besana sarà interessata da un cantiere finalizzato alla riduzione della dispersione idrica. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Monza Apre Cantiere Costruire