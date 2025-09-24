A Montesilvano voucher da 300 euro per lo sport dei ragazzi 54 posti con la Ssd Trisi
Un voucher da 300 euro per sostenere lo sport giovanile e aprire nuove opportunità a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il Comune di Montesilvano, tramite la Ssd Trisi, aderisce al bando nazionale "Fondo Dote per la Famiglia" promosso dal dipartimento per lo Sport, rivolto alle famiglie con un.
