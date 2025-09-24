A Montesilvano voucher da 300 euro per lo sport dei ragazzi 54 posti con la Ssd Trisi

Ilpescara.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un voucher da 300 euro per sostenere lo sport giovanile e aprire nuove opportunità a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il Comune di Montesilvano, tramite la Ssd Trisi, aderisce al bando nazionale “Fondo Dote per la Famiglia” promosso dal dipartimento per lo Sport, rivolto alle famiglie con un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: montesilvano - voucher

A Montesilvano voucher da 300 euro per lo sport dei ragazzi, 54 posti con la Ssd Trisi; Il Comune di Montesilvano con la società Ssd Trisi pubblica il bando per i voucher destinati ai giovani per l'attività sportiva; Montesilvano, sabato l’Open Day di Spazio Mincio 14: innovazione sociale e missioni umanitarie.

Cerca Video su questo argomento: Montesilvano Voucher 300 Euro