A Milano treni in ritardo o cancellati per un guasto vicino a Porta Garibaldi disagi sulla linea per Malpensa

Circolazione ferroviaria in tilt a Milano, disagi per pendolari e viaggiatori a causa di un guasto: coinvolta anche la linea che porta all'aeroporto di Malpensa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - A Milano treni in ritardo o cancellati per un guasto vicino a Porta Garibaldi, disagi sulla linea per Malpensa

In questa notizia si parla di: milano - treni

Sciopero a Milano e Lombardia il 7 e 8 luglio, a rischio i treni Trenord: orari e corse garantite

Sciopero treni 8 luglio: caos a Roma e Milano, cancellazioni e ritardi di 2 ore

Sciopero dei treni, cancellazioni e ritardi fino a due ore: caos a Roma e Milano

A causa dei danni per il maltempo, resta sospesa oggi la circolazione dei treni su alcune linee tra Milano e Como. Nel comasco scuole chiuse. - facebook.com Vai su Facebook

“Ai treni, ai treni!”, l’urlo parte dalla coda: così i violenti hanno creato il caos a Milano https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/23/news/scontri_corteo_milano_palestina-424864075/?ref=twhl… - X Vai su X

Treni cancellati e ritardi, Puglia isolata per ore per furti sulla linea: “Circolazione in ripresa”; Sciopero per Gaza oggi a Milano, dalle 18 chiudono le linee M1 e M3 della metropolitana; Treni, Bologna-Bari in ritardo di 112 minuti e Intercity cancellati: gli effetti del guasto a Milano.

A Milano treni in ritardo o cancellati per un guasto vicino a Porta Garibaldi, disagi sulla linea per Malpensa - Circolazione ferroviaria in tilt a Milano, disagi per pendolari e viaggiatori a causa di un guasto: coinvolta anche la linea che porta a Malpensa ... Segnala virgilio.it

Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: treni in ritardo fino a 90 minuti - I treni regionali Intercity registrano ritardi fino a 90 minuti. Secondo fanpage.it