A Milano la prima Colorfuture Parade che ha portato nei contesti urbani i temi del futuro

Riflessioni sul futuro, fatte dalla collettività per la collettività: ecco tutti i contenuti della prima edizione della Colorfuture Parade promossa da Pasta Felicia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A Milano la prima Colorfuture Parade, che ha portato nei contesti urbani i temi del futuro

In questa notizia si parla di: milano - prima

L’infanzia segreta di Andrea Camilleri: il piccolo Nené prima di Montalbano e l’amore corrisposto con Milano

Silvio Soldini, fra Venezia e Cineteca Milano: “La mia opera prima? Fatta con avanzi di pellicola”

Per la prima volta in Italia Baekhyun in concerto a Milano con il “2025 WORLD TOUR ”

#AccaddeOggi | #24settembre 1959 Alla Fiera di Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d’Oro, ideata e condotta da Cino Tortorella, già noto come il Mago Zurlì. La formula era semplice e innovativa: dieci canzoni scritte per i bambini, interpre - facebook.com Vai su Facebook

Pret A Manger sbarca a Milano Centrale, prima assoluta in una stazione italiana. ebx.sh/qCPhPb - X Vai su X

Oggi a Milano la COLORFUTURE PARADE; A Milano la prima Colorfuture Parade, che ha portato nei contesti urbani i temi del futuro; Trecento performer per la «Color future Parade», concerto di Jimmy Sax e oltre 1000 persone alla biblioteca degli alberi in Porta Nuova.

A Milano ha debuttato la Colorfuture Parade, la prima parata urbana per promuovere la sostenibilità condivisa - Ieri ha debuttato la Colorfuture Parade e cioè una parata urbana che ha avuto come obiettivo quello di trasformare l'impegno per il cambiamento in una ... Scrive fanpage.it

A Milano la prima Colorfuture Parade, che ha portato nei contesti urbani i temi del futuro - Riflessioni sul futuro, fatte dalla collettività per la collettività: ecco tutti i contenuti della prima edizione della Colorfuture Parade promossa da Pasta Felicia ... Riporta vanityfair.it